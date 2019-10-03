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В НАТО прокомментировали одобрение формулы Штайнмайера по Донбассу

Киев • УНН

 • 31180 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Северо-Атлантический Альянс принимает к сведению подтверждение в Контактной группе текста "формулы Штайнмайера". Этот шаг мог бы способствовать полному выполнению минских соглашений всеми сторонами. Об этом говорится в ответе официального представителя НАТО на информационный запрос УНН.

В НАТО прокомментировали одобрение формулы Штайнмайера по Донбассу

"Мы принимаем к сведению подтверждение в Контактной группе текста "формулы Штайнмайера". Этот шаг мог бы способствовать полному выполнению минских соглашений всеми сторонами. НАТО продолжает поддерживать усилия "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ", - говорится в ответе на запрос.

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Официальный представитель также отметил, что страны НАТО твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".

Напомним, 1 октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

После этого под Офисом Президента два дня подряд проходили акции протеста. Накануне активисты создали движение сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане в Киеве.

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