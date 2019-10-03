У НАТО прокоментували схвалення формули Штайнмайєра щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Північно-атлантичний Альянс приймає до відома підтвердження у Контактній групі тексту "формули Штайнмайєра". Цей крок міг би сприяти повному виконанню мінських угод усіма сторонами. Про це йдеться у відповіді офіційного представника НАТО на інформаційний запит УНН.
“Ми приймаємо до відома підтвердження в Контактній групі тексту "формули Штайнмайєра". Цей крок міг би сприяти повному виконанню мінських угод усіма сторонами. НАТО продовжує підтримувати зусилля "нормандського формату", Тристоронньої контактної групи і ОБСЄ”, - йдеться у відповіді на запит.
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Офіційний представник також наголосив, що країни НАТО твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів ".
Нагадаємо, 1 жовтня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Після цього під Офісом Президента два дні поспіль проходили акції протесту. Напередодні активісти створили Рух опору капітуляції і скликають віче на Майдані у Києві.