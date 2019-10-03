Формула Штайнмайєра не передбачає визнання анексії Криму – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Підписання формули Штайнмайєра не передбачає визнання анексії Криму. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців, передає кореспондент УНН.
"Чи передбачає вона (формула Штайнмайєра - ред.), що Україна визнає анексію Криму та відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі відбудуться завтра й під дулом кулеметів? Ні. Чому три роки тому попередній Президент України заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули?! Невже він хотів зрадити Україну?" - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 1 жовтня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Після цього під Офісом Президента два дні поспіль проходили акції протесту. Напередодні активісти створили Рух опору капітуляції та скликають віче на Майдані у Києві.