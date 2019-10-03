Формула Штайнмайера не предусматривает признание аннексии Крыма — Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Подписание формулы Штайнмайера не предусматривает признание аннексии Крыма. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам, передает корреспондент УНН.
"Предусматривает ли она (формула Штайнмайера - ред.), что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе состоятся завтра и под дулом пулеметов? Нет. Почему три года назад предыдущий президент Украины заявлял о начале работы по имплементации этой формулы?! Неужели он хотел предать Украину?" - отметил Зеленский.
Напомним, 1 октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.
После этого под Офисом Президента два дня подряд проходили акции протеста. Накануне активисты создали движение сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане в Киеве.