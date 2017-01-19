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В National Geographic показали, как повлияет таяние ледников на континенты

В National Geographic показали, как повлияет таяние ледников на континенты

Киев • УНН

 • 39518 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В National Geographic предложили посмотреть, как бы изменились береговые линии континентов на карте мира, если бы все ледники растаяли, передает УНН.

Отмечается, что если бы на планете растаял весь лед, уровень воды поднялся бы на 216 футов (более 65 метров - ред.).

По подсчетам ученых, для того, чтобы расплавить лед, который есть на планете, нужно более 5 тыс. лет. Однако увеличение углекислого газа в атмосфере, которое происходит из-за человеческой деятельности, сможет ускорить этот процесс.

Таким образом, в National Geographic нарисовали такую ​​картину будущего планеты.

Северная Америка

Атлантический океан исчезнет. Уйдут под воду Флорида и все побережье Мексиканского залива, а также такие города, как: Нью-Йорке, Чарлестон, Новый Орлеан и ряд других.

По предположениям ученых, холмы Сан-Франциско в Калифорнии превратятся в скопление островов.

Южная Америка

Бассейн Амазонки на севере и бассейн реки Парагвай на юге станут единым атлантической заливом, который уничтожит Буэнос-Айрес, побережье Уругвая и большую территорию Парагвая.

Африка

По сравнению с другими континентами, Африка потеряет меньше суши, однако повышение уровня моря может увеличить температуру воздуха на планете, что сделает жизнь в Африке невозможной.

Египет, Александрия и Каир поглотятся водами Средиземного моря.

Европа

Лондон, Венеция, большая территория Дании, Нидерланды исчезнут с лица земли вместе с несколькими другими странами Европы. Зато Средиземное море, Красное и Каспийское увеличатся.

Азия

Китай, Бангладеш и большая часть побережья Индии ждет такая же судьба, что и европейские города.

Австралия

В результате таяния ледников внутри континента появится новое море, а вот большая часть узкой прибрежной зоны, где проживает много австралийцев, исчезнет под водой.

Антарктида

Сообщается, что ледяной покров Восточной Антарктиды настолько значительный (содержит четыре пятых всего льда на Земле), что может показаться невозможным его таяние. Однако с повышением температуры воздуха на планете интенсивнее происходит испарение, что в Восточной Антарктиде выпадает снегом.

Западная Антарктида более чувствительна к потеплению, чем Восточная. С 1992 растаяло 65 млн метрических тонн льда.

Украинские Национальные Новости

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