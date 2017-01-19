У National Geographic показали, як вплине танення льодовиків на континенти

Зазначається, що якби на планеті розтанув увесь лід, рівень води піднявся б на 216 футів (понад 65 метрів - ред.).

За підрахунками вчених, для того, аби розплавити лід, який є на планеті, потрібно більше 5 тис. років. Однак збільшення вуглекислого газу в атмосфері, яке відбувається через людську діяльність, зможе пришвидшити цей процес.

Таким чином, у National Geographic намалювали таку картину майбутнього планети.

Північна Америка

Атлантичний океан зникне. Підуть під воду Флорида, все узбережжя Мексиканської затоки, а також такі міста, як: Нью-Йорку, Чарлестон, Новий Орлеан та ряд інших.

За припущеннями вчених, пагорби Сан-Франциско у Каліфорнії перетворяться на скупчення островів.

Південна Америка

Басейн Амазонки на півночі і басейн річки Парагваю на півдні стануть єдиною атлантичною затокою, яка знищить Буенос-Айрес, узбережжя Уругваю і більшу територію Парагваю.

Африка

Порівняно з іншими континентами, Африка втратить найменше суші, однак підвищення рівня моря може збільшити температуру повітря на планеті, що зробить життя в Африці неможливим.

Єгипет, Олександрія і Каїр поглинуться водами Середземного моря.

Європа

Лондон, Венеція, більша територія Данії, Нідерланди зникнуть з обличчя землі разом із декількома іншими країнами Європи. Натомість Середземне море, Червоне і Каспійське збільшаться.

Азія

Китай, Бангладеш і більша частина узбережжя Індії чекає така ж доля, як і європейські міста.

Австралія

В результаті танення льодовиків всередині континенту з’явиться нове море, а от більша частина вузькою прибережної зони, де проживає багато австралійців, зникне під водою.

Антарктида

Повідомляється, що крижаний покрив Східної Антарктиди настільки значний (містить чотири п'ятих усього льоду на Землі), що може здатися неможливим його плавлення. Однак з підвищенням температури повітря на планеті інтенсивніше відбувається випаровування, що на Східній Антарктиді випадає снігом.

Західна Антарктида більш чутливіша до потепління, ніж Східна. З 1992 розтануло 65 мільйонів метричних тонн льоду.