В "Нафтогазе" предупредили о банкротстве, если проиграют суд "Газпрому"

"Если мы проиграем, мы считаем, что вероятность этого достаточно низкая ... Даже если будет соответствующее решение, то это будут обязательства "Нафтогаза", не Украины. Государство не покрывает никакие обязательства "Нафтогаза", не несет обязательства по ответственности "Нафтогаза". То есть "Нафтогаз" будет просто банкротом, и соответствующие наши активы при ликвидации "Нафтогаза" будут распродаваться и кредиторы в пределах определенной очереди будут получать средства", - сказал Ю.Витренко.

Он добавил, что газотранспортная система - это государственная собственность, которую использует "Нафтогаз", поэтому ее забрать будет невозможно у "Нафтогаза". В свою очередь государство ее заберет и отдаст новому оператору ГТС.

Как сообщал УНН, главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что общая сумма исковых требований российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже составляют примерно 50 млрд долл. и могут вырасти на 30 млрд долл. - до 80 млрд долл.