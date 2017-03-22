У "Нафтогазі" попередили про банкрутство, якщо програють суд "Газпрому"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У випадку, якщо рішення Стокгольмського арбітражного суду буде на користь російського “Газпрому”, то український “Нафтогаз” стане банкротом. Про це повідомив головний комерційний директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко в онлайн-інтерв’ю виданню “Новое время”, передає УНН.

“Якщо ми програємо, ми вважаємо, що вірогідність цього достатньо низька... Навіть якщо буде відповідне рішення, то це будуть зобов’язання „Нафтогазу“, не України. Держава не покриває ніякі зобов’язання „Нафтогазу“, вона не несе зобов’язання за відповідальність „Нафтогазу“. Тобто „Нафтогаз“ буде просто банкрутом, і відповідні наші активи при ліквідації „Нафтогазу“ будуть розпродаватися і кредитори в межах певної черги будуть отримувати кошти”, — сказав Ю.Вітренко.

Він додав, що газотранспортна система — це державна власність, яку використовує “Нафтогаз”, тому її забрати буде неможливо у “Нафтогазу”. У свою чергу держава її забере та віддасть новому оператору ГТС.

Як повідомляв УНН, головний комерційний директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що загальна сума позивних вимог російського “Газпрому” до НАК “Нафтогаз України” в Стокгольмському арбітражі становлять приблизно 50 млрд дол. і можуть зрости на 30 млрд дол. — до 80 млрд дол.

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