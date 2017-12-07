В НАБУ прокомментировали попытки парламента ограничить независимость Бюро

В Бюро напомнили, что отдельные народные депутаты и политики 6 декабря 2017 распространили заявления о необходимости "установления парламентского контроля" над деятельностью НАБУ. Как механизм такого "контроля" представители двух фракций правящей коалиции предложили законопроект, который полностью уничтожает гарантии независимости НАБУ. Такой же механизм освобождения от должности предлагают применять и к руководителю САП, которая осуществляет процессуальный надзор над расследованиями детективов НАБУ.

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"В случае принятия этого законопроекта, будет нанесен сокрушительный удар по независимости вновь антикоррупционных орган и тех достижений в борьбе с коррупцией, которых им удалось достичь несмотря на системное сопротивление правящих элит. К сожалению, существует большая вероятность, что данный законопроект может быть принят в ближайшее время.

Убеждены, указанные шаги являются частью большого плана, который вошел в активную фазу на прошлой неделе, главной целью которого является уничтожение НАБУ и САП, блокирование расследований по топ-чиновников и увольнение топ-коррупционеров от ответственности", - отметили в Бюро.

В ведомстве в частности обратили внимание на Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", где установлены четкие требования к контролю над деятельностью НАБУ и его подотчетности, которых не обладает ни один правоохранительный орган в Украине. С момента создания Национальное бюро четко соблюдалось этих требований и делать это и в дальнейшем.

Напомним, в Верховной Раде сняли с повестки дня законопроект, который давал парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов Назка.