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У НАБУ прокоментували спроби парламенту обмежити незалежність Бюро

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. В разі ухвалення законопроекту №7362 буде завдано нищівного удару по незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться в заяві НАБУ, передає УНН.

У Бюро нагадали, що окремі народні депутати та політики 6 грудня 2017 року поширили заяви про необхідність “встановлення парламентського контролю” над діяльністю НАБУ. Як механізм такого “контролю” представники двох фракцій правлячої коаліції запропонували законопроект, який повністю знищує гарантії незалежності НАБУ. Такий самий механізм звільнення з посади пропонують застосовувати й до керівника САП, яка здійснює процесуальний нагляд над розслідуваннями детективів НАБУ.

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"В разі ухвалення цього законопроекту, буде завдано нищівного удару по незалежності новостворених антикорупційних орган та тих здобутків у боротьбі з корупцією, яких їм вдалося досягти попри системний опір правлячих еліт. На жаль, існує велика ймовірність, що даний законопроект може бути ухвалений найближчим часом.

Переконані, зазначені кроки є частиною великого плану, який увійшов в активну фазу минулого тижня, головною метою якого є знищення НАБУ і САП, блокування розслідувань щодо топ-посадовців та звільнення топ-корупціонерів від відповідальності", - наголосили у Бюро.

У відомстві зокрема звернули увагу на Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”, де встановлені чіткі вимоги до контролю над діяльністю НАБУ та його підзвітності, яких не має жоден інший правоохоронний орган в Україні. Від моменту створення Національне бюро чітко дотримувалося цих вимог і робитиме це й надалі.

Нагадаємо, у Верховній Раді зняли з порядку денного законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП і членів НАЗК.

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