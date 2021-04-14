В НАБУ отдельный отдел детективов занимается "Укрзализныцей", но коррупция как была, так и остается - экс-министр Омелян назвал популярные схемы на железной дороге

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"Те кейсы, которые я вижу в публичном пространстве, в частности переданы уже в суд - это, знаете, стрелочники. Преимущественно это или бывшие директора департаментов максимум, или отдельные бывшие и нынешние нардепы. Но все это 5-10% от того, что реально происходит в "Укрзализныце". Картина не изменились", - отметил Омелян.

Детали

Он рассказал, что с 2013 года "смотрящие" и теневые потоки те же. Улучшилась только ситуация с закупкой вагонов, но не благодаря силовикам, а потому что существенно вырос частный парк вагонов. Традиционные схемы с ремонтом локомативов "на бумаге" до сих пор коррупционная житница.

"Те же проблемы сохранились: ремонт и обслуживание по повышенным втрое ценам, ремонт "на бумаге" - когда загоняеться на ремонт или обслуживание локомотив или тепловоз за 5-20 млн грн, а в реальности делается ноль. В лучшем случае меняются запчасти на такие же бывшие в употреблении, импортируемые нелегально с РФ или стран Балтии, в худшем - вообще ничего не делается: локомотив загоняеться в отстойник и через несколько месяцев отстоя его выпускают в рейс, а на вторую-третью ходку он горит, потому что ремонта он не видел", - рассказал экс-министр.

Добавим

Но вместо реальной борьбы с коррупцией некоторые из силовиков уже стали ее неотъемлемой частью, продолжил Омелян.

"Я бы не хотел быть такого мнения о НАБУ и все же надеюсь, что НАБУ, ведь с 2017 года вопросами "Укрзализныци" занимается отдельный отдел детективов, покажет результат работы. Потому за эти годы уже можно было показать что-то достойное", - отметил он.

Дополнение

Последний раз НАБУ сообщало о коррупции в "Укрзализныце" в мае прошлого года. По словам детектива Дениса Гюльмагомедова, тогда они оценивали коррупцию в 1 млрд грн, а среди популярных схем было предоставление льгот на грузовые перевозки.

Однако в августе руководство "Укрзализныци" изменилось, управлять компанией пришел Владимир Жмак - бывший первый заместитель Михаила Саакашвили в Одесской ОГА. Последний, в свою очередь, близкий к первому заместителю директора НАБУ Гизо Углаве.

В октябре 2020 года Гюльмагомедов подписал с Жмаком меморандум о совместной борьбе с коррупцией и с тех пор коррупцию на железной дороге замечать перестал. В частности, не заметил снижение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци", которые ввел коммерческий директор Иракли Эзугбая (бывший руководитель железной дороги Грузии при Саакашвили), назначенный Жмаком в "Укрзализныцю".

Общий ущерб "Укрзализныци", по результатам прошлого года, достиг 12 млрд грн, 8 млрд грн из которых - из-за потерь на грузовых перевозках, но и НАБУ, и САП уголовное производство против людей с орбиты Саакашвили открывать отказываются. О том, как меморандум борьбы с коррупцией превратился в меморандум прикрытия подробно здесь.