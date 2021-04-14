В НАБУ отдельный отдел детективов занимается "Укрзализныцей", но коррупция как была, так и остается - экс-министр Омелян назвал популярные схемы на железной дороге

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 64951 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 127393 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 182747 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 184838 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 269586 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 312020 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156724 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142864 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 267467 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126278 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 188395 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 168152 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 207082 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 101638 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 175769 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 312013 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 267463 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 423444 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 389485 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 372943 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 48069 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 175776 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 207088 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 188400 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 269582 просмотра
Актуальное
В НАБУ отдельный отдел детективов занимается "Укрзализныцей", но коррупция как была, так и остается - экс-министр Омелян назвал популярные схемы на железной дороге

В НАБУ отдельный отдел детективов занимается "Укрзализныцей", но коррупция как была, так и остается - экс-министр Омелян назвал популярные схемы на железной дороге

Киев  •  УНН

 • 34866 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Борьбу с коррупцией в "Укрзализныце" декларируют СБУ, ГБР, Нацполиция и НАБУ. В антикоррупционном бюро есть даже отдельный отдел детективов, который занимается железной дорогой. Но несмотря на ряд правоохранительных органов реальных изменений нет - схемы, о которых все знают, не меняются годами. Об этом в комментарии УНН рассказал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Цитата

"Те кейсы, которые я вижу в публичном пространстве, в частности переданы уже в суд - это, знаете, стрелочники. Преимущественно это или бывшие директора департаментов максимум, или отдельные бывшие и нынешние нардепы. Но все это 5-10% от того, что реально происходит в "Укрзализныце". Картина не изменились", - отметил Омелян.

Детали

Он рассказал, что с 2013 года "смотрящие" и теневые потоки те же. Улучшилась только ситуация с закупкой вагонов, но не благодаря силовикам, а потому что существенно вырос частный парк вагонов. Традиционные схемы с ремонтом локомативов "на бумаге" до сих пор коррупционная житница.

"Те же проблемы сохранились: ремонт и обслуживание по повышенным втрое ценам, ремонт "на бумаге" - когда загоняеться на ремонт или обслуживание локомотив или тепловоз за 5-20 млн грн, а в реальности делается ноль. В лучшем случае меняются запчасти на такие же бывшие в употреблении, импортируемые нелегально с РФ или стран Балтии, в худшем - вообще ничего не делается: локомотив загоняеться в отстойник и через несколько месяцев отстоя его выпускают в рейс, а на вторую-третью ходку он горит, потому что ремонта он не видел", - рассказал экс-министр.

Добавим

Но вместо реальной борьбы с коррупцией некоторые из силовиков уже стали ее неотъемлемой частью, продолжил Омелян.

"Я бы не хотел быть такого мнения о НАБУ и все же надеюсь, что НАБУ, ведь с 2017 года вопросами "Укрзализныци" занимается отдельный отдел детективов, покажет результат работы. Потому за эти годы уже можно было показать что-то достойное", - отметил он.

Дополнение

Последний раз НАБУ сообщало о коррупции в "Укрзализныце" в мае прошлого года. По словам детектива Дениса Гюльмагомедова, тогда они оценивали коррупцию в 1 млрд грн, а среди популярных схем было предоставление льгот на грузовые перевозки.

Однако в августе руководство "Укрзализныци" изменилось, управлять компанией пришел Владимир Жмак - бывший первый заместитель Михаила Саакашвили в Одесской ОГА. Последний, в свою очередь, близкий к первому заместителю директора НАБУ Гизо Углаве.

В октябре 2020 года Гюльмагомедов подписал с Жмаком меморандум о совместной борьбе с коррупцией и с тех пор коррупцию на железной дороге замечать перестал. В частности, не заметил снижение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци", которые ввел коммерческий директор Иракли Эзугбая (бывший руководитель железной дороги Грузии при Саакашвили), назначенный Жмаком в "Укрзализныцю".

Общий ущерб "Укрзализныци", по результатам прошлого года, достиг 12 млрд грн, 8 млрд грн из которых - из-за потерь на грузовых перевозках, но и НАБУ, и САП уголовное производство против людей с орбиты Саакашвили открывать отказываются. О том, как меморандум борьбы с коррупцией превратился в меморандум прикрытия подробно здесь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы