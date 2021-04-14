У НАБУ окремий відділ детективів опікується “Укрзалізницею”, але корупція як була, так і лишається — ексміністр Омелян назвав популярні схеми на залізниці

Цитата

“Ті кейси, які я бачу в публічному просторі, зокрема передані вже до суду — це, знаєте, стрілочники. Переважно це або колишні директори департаментів максимум, чи окремі колишні та нинішні нардепи. Але все це 5-10% від того, що реально відбувається в „Укрзалізниці“. Картина не змінилися”, — наголосив Омелян.

Деталі

Він розповів, що з 2013 року “смотрящі” і тіньові потоки ті самі. Покращилася лише ситуація із закупівлею вагонів, але не завдяки силовикам, а тому що суттєво зріс приватний парк вагонів. Традиційні схеми з ремонтом локомативів “на папері” досі корупційна житниця.

“Ті самі проблеми зберіглися: ремонт і обслуговування за підвищеними вдвічі-втричі цінами, ремонт „на папері“ — коли загоняється на ремонт чи обслуговування локомотив чи тепловоз за 5-20 млн грн, а в реальності робиться нуль. В кращому випадку змінюються запчастини на такі ж вживані, імпортовані нелегально з РФ або країн Балтики, в гіршому — взагалі нічого не робиться: локомотив загоняється у відстійник і через декілька місяців відстою його випускають в рейс, а на другу -третю ходку він горить, бо ремонту він не бачив”, — розповів екс-міністр.

Додамо

Та замість реальної боротьби з корупцією дехто з силовиків вже став її невід’ємною частиною, продовжив Омелян.

“Я б не хотів бути такої думки про НАБУ і все ж сподіваюсь, що НАБУ, бо з 2017 року питаннями „Укрзалізниці“ опікується окремий відділ детективів, покаже результат роботи. Бо за ці роки вже можна було показати щось достойне”, — зауважив він.

Доповнення

Востаннє НАБУ повідомляло про корупцію в “Укрзалізниці” у травні минулого року. За словами детектива Дениса Гюльмагомедова, тоді вони оцінювали корупцію в 1 млрд грн, а серед популярних схем було надання пільг на вантажні перевезення.

Проте у серпні керівництво “Укрзалізниці” змінилося, керувати компанією прийшов Володимир Жмак — колишній перший заступник Михаїла Саакашвілі в Одеській ОДА. Останній своєю чергою близький до першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.

У жовтні 2020 року Гюльмагомедов підписав зі Жмаком меморандум про спільну боротьбу з корупцією і відтоді корупцію на залізниці помічати перестав. Зокрема не помітив зниження тарифів на вантажні перевезення “Укрзалізниці”, які ввів комерційний директор Іраклі Езугбая ( колишній керівник залізниці Грузії при Саакашвілі), призначений Жмаком в “Укрзалізницю”.

Загальний збиток “Укрзалізниці” за результатом минулого року сягнув 12 млрд грн, 8 млрд грн з яких — через втрати на вантажних перевезеннях, але і НАБУ, і САП кримінальне провадження проти людей з орбіти Саакашвілі відкривати відмовляються. Про те як меморандум боротьби з корупцією перетворився в меморандум прикриття детально тут.