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В МИД опровергли заявление лидера Социал-демократической партии в Германии о якобы внесении его в список террористов

Киев • УНН

 • 231523 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В МИД Украины опровергли заявление лидера фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Рольфа Мютцениха о якобы внесении его украинскими властями в "список террористов". Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

"Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследованиях со стороны украинской власти не соответствуют действительности", - подчеркнул Николенко.

Ранее

Лидер фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Рольф Мютцених обвинил украинские власти в якобы внесении его в "список террористов".

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