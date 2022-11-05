У МЗС спростували заяву лідера Соціал-демократичної партії у Німеччині щодо нібито внесення його до списку терористів

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"Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності", - наголосив Ніколенко.

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Лідер фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Рольф Мютценіх звинуватив українську владу у нібито внесенні його до "списку терористів".

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