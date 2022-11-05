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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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У МЗС спростували заяву лідера Соціал-демократичної партії у Німеччині щодо нібито внесення його до списку терористів

У МЗС спростували заяву лідера Соціал-демократичної партії у Німеччині щодо нібито внесення його до списку терористів

Київ • УНН

 • 231526 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У МЗС України спростували заяву лідера фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Рольфа Мютценіха щодо нібито внесення його українською владою до "списку терористів". Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

"Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності", - наголосив Ніколенко.

Раніше

Лідер фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Рольф Мютценіх звинуватив українську владу у нібито внесенні його до "списку терористів".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова найбільшої урядової фракції Німеччини закликав до переговорів з рф щодо України

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