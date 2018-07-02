В МИД рассказали, когда ждут возвращения всех застрявших туристов из Туниса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Возвращение украинских туристов, которые из-за проблем туроператора и авиаперевозчика остались в Тунисе, ожидают рано утром во вторник, 3 июня. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"Первый самолет с 172 пассажирами на борту вылетел в 13:20, следующий - ориентировочно в 20:30. Последний вылетает завтра в 5 утра, вероятно", - сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД.
По его словам, сейчас украинский консул в Тунисе находится на месте.
Как сообщал УНН, первый самолет с украинскими туристами, которые из-за проблем туроператора и авиаперевозчика оставались в Тунисе, вылетел в Украину.
Ранее 2 июля авиакомпания Bravo Airways объяснила отмену своих рейсов из Туниса тем, что туроператор "Оазис Тревел Украина" в течение последних двух лет задолжал 25 млн гривен.
В Bravo Airways добавили, что после проведения консультаций с министерствами инфраструктуры, иностранных дел, экономического развития и торговли приняли выполнить пять гуманитарных рейсов за счет авиакомпании с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора.