У МЗС розповіли, коли очікують повернення всіх застряглих туристів з Тунісу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Повернення українських туристів, які через проблеми туроператора та авіаперевізника залишились у Тунісі, очікують рано вранці у вівторок, 3 червня. Про це в коментарі УНН повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

“Перший літак зі 172 пасажирами на борту вилетів о 13:20, наступний — орієнтовно о 20:30. Останній вилітає завтра о 5-й ранку, ймовірно”, — повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС.

За його словами, наразі український консул в Тунісі перебуває на місці.

Як повідомляв УНН, перший літак із українськими туристами, які через проблеми туроператора та авіаперевізника залишалися в Тунісі, вилетів в Україну.

Раніше 2 липня авіакомпанія Bravo Airways пояснила скасування своїх рейсів із Тунісу тим, що туроператор “Оазис тревел Україна” упродовж останніх двох років заборгував 25 мільйонів гривень.

У Bravo Airways додали, що після проведення консультацій з міністерствами інфраструктури, закордонних справ, економічного розвитку і торгівлі ухвалили виконати п’ять гуманітарних рейсів за рахунок авіакомпанії з метою забезпечення доставки близько 850 пасажирів, які постраждали від дій туроператора.

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