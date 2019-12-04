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В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"

В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"

Киев  •  УНН

 • 17546 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины полноценно привлечено к подготовке предстоящего саммита глав государств и правительств Нормандского формата. Об этом в ответ на запрос корреспондента УНН сообщили в пресс-служба министерства.

"Внешнеполитическое ведомство Украины, как и всегда, полноценно привлечено к подготовке предстоящего саммита глав государств и правительств Нормандского формата. Это касается как содержательного наполнения встречи, так и технических аспектов ее организации", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что на уровне руководства ведомства и экспертов, в координации с Президентом и Офисом, а также министерствами и ведомствами, МИД вносит предложения относительно позиции украинской стороны по всему комплексу вопросов, которые должны стать предметом переговоров - от безопасности до политических аспектов урегулирования, разрабатывает различные сценарии развития ситуации в переговорном процессе и соответствующее реагирование украинской стороны.

"Министр Вадим Пристайко является постоянным участником регулярных совещаний во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященных подготовке к участию в саммите нормандской четверки. Если будет соответствующее решение главы делегации - Президента Украины, Министр примет участие в работе саммита в составе украинской делегации", - отметили в МИД.

Также в ведомстве отметили, что неотъемлемой частью подготовки к саммиту есть постоянная работа МИД и всех посольств за рубежом с иностранными партнерами Украины по усилению международной поддержки усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ.

Напомним, "нормандская" встреча запланирована на 9 мая в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря будут обсуждать вопрос вывода всех войск незаконных формирований из Донбасса, проведения выборов и сроки передачи украинской границы под украинский контроль.

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