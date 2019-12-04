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У МЗС розкрили свою роль у підготовці до “нормандської зустрічі”

У МЗС розкрили свою роль у підготовці до “нормандської зустрічі”

Київ • УНН

 • 17547 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України повноцінно залучене до підготовки майбутнього саміту глав держав та урядів Нормандського формату. Про це у відповідь на запит кореспондента УНН повідомили у пресслужбі міністерства.

“Зовнішньополітичне відомство України, як і завжди, повноцінно залучене до підготовки майбутнього саміту глав держав та урядів Нормандського формату. Це стосується як змістовного наповнення зустрічі, так і технічних аспектів її організації”, — повідомили у міністерстві.

Зазначається, що, на рівні керівництва відомства та експертів, у координації з Президентом та Офісом, а також причетними міністерствами та відомствами, МЗС вносить пропозиції стосовно позиції української сторони з усього комплексу питань, які мають стати предметом переговорів — від безпекових до політичних аспектів врегулювання, опрацьовує різні сценарії розвитку ситуації в переговорному процесі та відповідне реагування української сторони.

“Міністр Вадим Пристайко є постійним учасником регулярних нарад на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським, які присвячені підготовці до участі у саміті нормандської четвірки. Якщо буде відповідне рішення глави делегації — Президента України, Міністр братиме участь у роботі Саміту у складі української делегації”, — наголосили в МЗС.

Також у відомстві зазначили, що невід’ємною частиною підготовки до саміту є постійна робота МЗС та всіх посольств за кордоном з іноземними партнерами України щодо посилення міжнародної підтримки зусиль України з відновлення суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. 

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі лідерів у “нормандському форматі” у Парижі 9 грудня будуть обговорювати питання виведення всіх військ незаконних формувань з Донбасу, проведення виборів та терміни передачі українського кордону під український контроль.

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