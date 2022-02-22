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15 марта, 19:03 • 98647 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127926 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115656 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109868 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100671 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97092 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84751 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118148 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126901 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В МИД РФ заявили, что не планируют в ближайшее время создавать военные базы России в "Л/ДНР"

Киев • УНН

 • 87678 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Россия не собирается в ближайшее время создавать военные базы России на территории "Л/ДНР". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко на пленарном заседании Государственной думы, сообщает УНН.

Цитата

“Пока ни о каких базах речь не шла. Но при необходимости сделаем, будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает", - заявил дипломат.

Добавим

После того, как президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР",
он заявил о введении российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира". Об этом говорится в документах о провозглашении независимости "Л/ДНР".

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