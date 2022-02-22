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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У МЗС РФ заявили, що не планують найближчим часом створювати військові бази Росії у "Л/ДНР"

У МЗС РФ заявили, що не планують найближчим часом створювати військові бази Росії у "Л/ДНР"

Київ • УНН

 • 87683 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Росія не збирається найближчим часом створювати військові бази Росії на території "Л/ДНР". Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко на пленарному засіданні Державної думи, повідомляє УНН.

Цитата

“Поки що про жодні бази не йшлося. Але за потреби зробимо, буде зроблено все, що потрібно. Договір це передбачає”, - заявив дипломат.

Додамо

Після того, як президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР",
він заявив про введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру". Про це йдеться в документах про проголошення незалежності "Л/ДНР".

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