У МЗС РФ заявили, що не планують найближчим часом створювати військові бази Росії у "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Росія не збирається найближчим часом створювати військові бази Росії на території "Л/ДНР". Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко на пленарному засіданні Державної думи, повідомляє УНН.
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“Поки що про жодні бази не йшлося. Але за потреби зробимо, буде зроблено все, що потрібно. Договір це передбачає”, - заявив дипломат.
Додамо
Після того, як президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР",
він заявив про введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру". Про це йдеться в документах про проголошення незалежності "Л/ДНР".