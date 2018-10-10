В МИД РФ прокомментировали продолжение особого статуса Донбасса

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 7346 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69843 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117886 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125841 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165540 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152106 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140152 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130314 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178601 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118290 просмотра

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В МИД РФ прокомментировали продолжение особого статуса Донбасса

В МИД РФ прокомментировали продолжение особого статуса Донбасса

Киев  •  УНН

 • 10427 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В МИД России отреагировали на продолжение Украиной особого статуса Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД РФ.

"Обращает на себя внимание восторженная реакция западных столиц, в том числе наших партнеров по "нормандскому формату", на недавнее решение Верховной Рады Украины продлить на один год срок действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".... продолжение на год закона об особом статусе Донбасса призвано лишь ввести в заблуждение западных друзей Киева, которые упорно пытаются найти в его действиях "какие-то положительные сигналы" и поощрить Украину очередными подачками", - сказано в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием Верховной Радой Украины законопроекта о продлении на год срока действия Закона "Об особом статусе Донбасса".

5 октября Закон о продлении особого статуса отдельных районов Донбасса вступил в силу.

Как сообщал УНН, 4 октября Верховная Рада приняла закон о продлении действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года, впоследствии в тот же день его подписал Президент.

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