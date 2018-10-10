В МИД РФ прокомментировали продолжение особого статуса Донбасса

"Обращает на себя внимание восторженная реакция западных столиц, в том числе наших партнеров по "нормандскому формату", на недавнее решение Верховной Рады Украины продлить на один год срок действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".... продолжение на год закона об особом статусе Донбасса призвано лишь ввести в заблуждение западных друзей Киева, которые упорно пытаются найти в его действиях "какие-то положительные сигналы" и поощрить Украину очередными подачками", - сказано в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием Верховной Радой Украины законопроекта о продлении на год срока действия Закона "Об особом статусе Донбасса".

5 октября Закон о продлении особого статуса отдельных районов Донбасса вступил в силу.

Как сообщал УНН, 4 октября Верховная Рада приняла закон о продлении действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года, впоследствии в тот же день его подписал Президент.