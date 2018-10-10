У МЗС РФ прокоментували продовження особливого статусу Донбасу

"Звертає на себе увагу захоплена реакція західних столиць, в тому числі наших партнерів по "нормандському формату", на недавнє рішення Верховної Ради України продовжити на один рік термін дії Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" …. Продовження на рік закону про особливий статус Донбасу покликане лише ввести в оману західних друзів Києва, які вперто намагаються знайти в його діях "якісь позитивні сигнали" і заохотити Україну черговими подачками", - сказано у коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України законопроекту про продовження на рік терміну дії Закону "Про особливий статус Донбасу".

5 жовтня Закон про продовження особливого статусу окремих районів Донбасу набув чинності.

Як повідомляв УНН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про продовження дії особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року, згодом того ж дня його підписав Президент.