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У МЗС РФ прокоментували продовження особливого статусу Донбасу

У МЗС РФ прокоментували продовження особливого статусу Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У МЗС Росії відреагували на продовження Україною особливого статусу Донбасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС РФ.

"Звертає на себе увагу захоплена реакція західних столиць, в тому числі наших партнерів по "нормандському формату", на недавнє рішення Верховної Ради України продовжити на один рік термін дії Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" …. Продовження на рік закону про особливий статус Донбасу покликане лише ввести в оману західних друзів Києва, які вперто намагаються знайти в його діях "якісь позитивні сигнали" і заохотити Україну черговими подачками", - сказано у коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України законопроекту про продовження на рік терміну дії Закону "Про особливий статус Донбасу".

5 жовтня Закон про продовження особливого  статусу окремих районів Донбасу набув чинності. 

Як повідомляв УНН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про продовження дії особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року, згодом того ж дня його підписав Президент. 

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