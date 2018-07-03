В МИД РФ назвали новые возможные темы встречи Трампа и Путина

"Наверное, да, это будет обсуждаться, но как проблема двусторонних отношений, а не хакерство в целом. И антитеррор, как я понимаю, будет обсуждаться именно применительно к действиям США в Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться проблема киберпреступности на предстоящем саммите.



Как сообщал УНН, заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что в ходе предстоящей встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет подниматься тема "пленников Кремля".

Напомним, советник по национальной безопасности посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский лидер будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.