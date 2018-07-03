У МЗС РФ назвали нові можливі теми зустрічі Трампа і Путіна

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп можуть обговорити на майбутньому саміті в Гельсінкі 16 липня проблему кіберзлочинності і протидії тероризму в Сирії. Про це повідомив ТАСС директор Департаменту з питань нових викликів і загроз МЗС Росії Ілля Рогачов, передає УНН.

"Напевно, так, це буде обговорюватися, але як проблема двосторонніх відносин, а не хакерство в цілому. І антитерор, як я розумію, буде обговорюватися саме стосовно дій США в Сирії", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи буде чи обговорюватися проблема кіберзлочинності на майбутньому саміті.

Як повідомляв УНН, заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що в ході майбутньої зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підніматися тема "бранців Кремля".

Нагадаємо, радник з національної безпеки посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися добитися компромісу щодо Сирії і витіснення іранської армії з регіону.

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