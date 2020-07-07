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В МИД сообщили о шагах по превращению Украины в гаранта продовольственной безопасности

В МИД сообщили о шагах по превращению Украины в гаранта продовольственной безопасности

Киев  •  УНН

 • 11267 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-встречу с представителями аграрной и пищевой промышленности Херсонской области. На встрече обсудили возможности сотрудничества дипломатии и бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел.

Сообщается, что совещание состоялось в развитие договоренностей по итогам круглого стола с участием Президента Украины и руководителей сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области и в рамках создания эффективной системы поддержки субъектов внешнеэкономической деятельности Украины и продвижения отечественных товаров и услуг на внешних рынках.

Участие в дискуссии приняли глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев и заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка, а также представители почти 20 производственных предприятий региона.

Участники обсудили возможности помощи бизнесу в прохождении процедур сертификации и признания украинской продукции на рынках других стран, решения логистических проблем и либерализации таможенных правил, отметили в МИД.

"Мы хотим построить эффективный рабочий диалог с бизнесом. Наша задача - создать такую систему взаимодействия, в которой украинских экспортеров услышат и смогут реально помочь", - подчеркнул министр.

Он напомнил о перезагрузке Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины как эффективной платформы, на базе которой будет происходить дальнейшее взаимодействие с бизнесом.

"Наша общая цель - не просто экспортировать, а превратить Украину в настоящего гаранта мировой продовольственной безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНН, с 21 мая 2020 года начал работу обновленный Совет экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины (СЭИ). Обновился не только состав Совета, но и правила его работы.

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