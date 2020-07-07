У МЗС повідомили про кроки з перетворення України на гаранта продовольчої безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів онлайн-зустріч з представниками аграрної та харчової промисловості Херсонської області. На зустрічі обговорили можливості співпраці дипломатії та бізнесу, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства закордонних справ.
Повідомляється, що нарада відбулася у розвиток домовленостей за підсумками круглого столу за участі Президента України та керівників сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств Херсонської області та в рамках створення ефективної системи підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та просування вітчизняних товарів і послуг на зовнішніх ринках.
Участь у дискусії взяли голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв та заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — торговий представник України Тарас Качка, а також представники майже 20 виробничих підприємств регіону.
Учасники обговорили можливості допомоги бізнесу у проходженні процедур сертифікації та визнання української продукції на ринках інших країн, вирішення логістичних проблем та лібералізації митних правил, зазначили в МЗС.
"Ми прагнемо побудувати ефективний робочий діалог з бізнесом. Наша задача — створити таку систему взаємодії, в якій українських експортерів почують і зможуть реально допомогти", - підкреслив міністр.
Він нагадав про перезавантаження Ради експортерів та інвесторів при МЗС України як ефективної платформи, на базі якої відбуватиметься подальша взаємодія з бізнесом.
"Наша спільна мета — не просто більше експортувати, а перетворити Україну на справжнього гаранта світової продовольчої безпеки", - наголосив Кулеба.
Як повідомляв УНН, з 21 травня 2020 року розпочала роботу оновлена Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України (РЕІ). Оновився не лише склад Ради, але і правила її роботи.