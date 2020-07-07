У МЗС повідомили про кроки з перетворення України на гаранта продовольчої безпеки

ukru
Ексклюзив
08:24 • 28317 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 75840 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 95085 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 162863 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 135240 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145365 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146957 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129093 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183120 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126230 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 102034 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 140457 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 121131 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 107522 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 107738 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 28301 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 75817 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 95063 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 79576 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 129464 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103593 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104255 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122071 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138678 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136766 перегляди
Актуальне
У МЗС повідомили про кроки з перетворення України на гаранта продовольчої безпеки

У МЗС повідомили про кроки з перетворення України на гаранта продовольчої безпеки

Київ • УНН

 • 11269 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. У вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів онлайн-зустріч з представниками аграрної та харчової промисловості Херсонської області. На зустрічі обговорили можливості співпраці дипломатії та бізнесу, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що нарада відбулася у розвиток домовленостей за підсумками круглого столу за участі Президента України та керівників сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств Херсонської області та в рамках створення ефективної системи підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та просування вітчизняних товарів і послуг на зовнішніх ринках.

Участь у дискусії взяли голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв та заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — торговий представник України Тарас Качка, а також представники майже 20 виробничих підприємств регіону.

Учасники обговорили можливості допомоги бізнесу у проходженні процедур сертифікації та визнання української продукції на ринках інших країн, вирішення логістичних проблем та лібералізації митних правил, зазначили в МЗС.

"Ми прагнемо побудувати ефективний робочий діалог з бізнесом. Наша задача — створити таку систему взаємодії, в якій українських експортерів почують і зможуть реально допомогти", - підкреслив міністр.

Він нагадав про перезавантаження Ради експортерів та інвесторів при МЗС України як ефективної платформи, на базі якої відбуватиметься подальша взаємодія з бізнесом.

"Наша спільна мета — не просто більше експортувати, а перетворити Україну на справжнього гаранта світової продовольчої безпеки", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНН, з 21 травня 2020 року розпочала роботу оновлена Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України (РЕІ). Оновився не лише склад Ради, але і правила її роботи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32