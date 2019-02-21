В Мюнхене в перестрелке убиты 2 человека, полиция исключает теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Мюнхене, Германия, два человека погибли в результате стрельбы на строительстве в четверг, 21 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Местная полиция исключает вероятность теракта.
Пресс-секретарь полиции Мюнхена Свен Мюллер заявил, что одним из убитых может быть сам стрелявший. Никто не пострадал. Других деталей происшествия не сообщается.
Напомним, около 700 человек в субботу, 16 февраля, были вынуждены покинуть высокоскоростной поезд (ICE), следовавший из Дортмунда в Мюнхен. Во время движения уборщик обнаружил в туалете поезда пистолет.