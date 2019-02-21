У Мюнхені під час перестрілки вбито 2 людини, поліція виключає теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Мюнхені, Німеччина, двоє людей загинули в результаті стрілянини на будівництві в четвер, 21 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Місцева поліція виключає ймовірність теракту.
Прес-секретар поліції Мюнхена Свен Мюллер заявив, що одним з убитих може бути той, хто стріляв. Більше ніхто не постраждав. Інших деталей події не повідомляється.
Нагадаємо, близько 700 осіб в суботу, 16 лютого, були змушені залишити високошвидкісний поїзд (ICE), який прямував з Дортмунда в Мюнхен. Під час руху прибиральник виявив в туалеті поїзда пістолет.