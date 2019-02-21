У Мюнхені під час перестрілки вбито 2 людини, поліція виключає теракт

Місцева поліція виключає ймовірність теракту.

Прес-секретар поліції Мюнхена Свен Мюллер заявив, що одним з убитих може бути той, хто стріляв. Більше ніхто не постраждав. Інших деталей події не повідомляється.

Нагадаємо, близько 700 осіб в суботу, 16 лютого, були змушені залишити високошвидкісний поїзд (ICE), який прямував з Дортмунда в Мюнхен. Під час руху прибиральник виявив в туалеті поїзда пістолет.