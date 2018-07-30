В Мьянме сошел оползень: десятки погибших

Сообщается, что два тела уже идентифицированы. Поисковая работа продолжается в районе Хпакан.

Оползень произошел во вторник утром из-за обрушения стены заброшенного участка нефритовой шахты, принадлежащей компании Ayeyar Yadanar в деревне Сейк Му.

Подобный оползень произошел 14 июля в деревнях Сан-Хар и Лоне-Хин в регионе Хпакан, погибли по меньшей мере 17 незаконных сборщиков, 43 человека получили травмы.



Напомним, ночью со среды на четверг в афганской провинции Панджшер 10 человек стали жертвами схода масштабного оползня.