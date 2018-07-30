В Мьянме сошел оползень: десятки погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. После нескольких дней поисков по состоянию на воскресенье были обнаружены 23 тела погибших в результате оползня, прошедшего на прошлой неделе в штате Качин на севере Мьянмы. Всего пропавшими числятся 27 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Сообщается, что два тела уже идентифицированы. Поисковая работа продолжается в районе Хпакан.
Оползень произошел во вторник утром из-за обрушения стены заброшенного участка нефритовой шахты, принадлежащей компании Ayeyar Yadanar в деревне Сейк Му.
Подобный оползень произошел 14 июля в деревнях Сан-Хар и Лоне-Хин в регионе Хпакан, погибли по меньшей мере 17 незаконных сборщиков, 43 человека получили травмы.
Напомним, ночью со среды на четверг в афганской провинции Панджшер 10 человек стали жертвами схода масштабного оползня.