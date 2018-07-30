У М'янмі зійшов зсув: десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Після кількох днів пошуків станом на неділю були виявлені 23 тіла загиблих в результаті зсуву, що пройшов минулого тижня в штаті Качин на півночі М'янми. Всього зниклими вважаються 27 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Повідомляється, що два тіла вже ідентифіковані. Пошукова робота триває в районі Хпакан.
Зсув стався у вівторок вранці через обвалення стіни покинутої ділянки нефритової шахти, що належить компанії Ayeyar Yadanar в селі Сейко Му.
Подібний зсув стався 14 липня в селах Сан-Хар і Лоні-Хін в регіоні Хпакан, загинули щонайменше 17 незаконних працівників, 43 людини отримали травми.
Нагадаємо, вночі з середи на четвер в афганській провінції Панджшер 10 людей стали жертвами сходу масштабного обвалу.