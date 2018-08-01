В МВД сообщили, когда отчитаются о раскрытии нападения на активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Полиция отчитается о раскрытии резонансных нападений на активистов, если следствие даст согласие на раскрытие определенного объема информации. Об этом во время митинга под зданием Министерства внутренних дел заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает УНН.
"Я беру на себя ответственность донести до следственных органов Национальной полиции информацию о том, что общественность просит услышать отчет по ряду резонансных дел. В случае, если следствие даст согласие на раскрытие определенного объема информации по тому или иному уголовному производству, за нами вообще не будет никаких проблем организовать этот ивент", - сообщил Шевченко.
Также Шевченко сообщил, что он донесет до руководства требованию общественности о переносе дела нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в Киев. Активисты уверяют, что Херсонская полиция не сможет объективно расследовать дело из-за конфликта интересов.
Напомним. вчера и.о управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили веществом, состав которой еще не установили. Ее состояние близкое к тяжелому.