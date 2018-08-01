В МВД сообщили, когда отчитаются о раскрытии нападения на активистов

"Я беру на себя ответственность донести до следственных органов Национальной полиции информацию о том, что общественность просит услышать отчет по ряду резонансных дел. В случае, если следствие даст согласие на раскрытие определенного объема информации по тому или иному уголовному производству, за нами вообще не будет никаких проблем организовать этот ивент", - сообщил Шевченко.



Также Шевченко сообщил, что он донесет до руководства требованию общественности о переносе дела нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в Киев. Активисты уверяют, что Херсонская полиция не сможет объективно расследовать дело из-за конфликта интересов.



Напомним. вчера и.о управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили веществом, состав которой еще не установили. Ее состояние близкое к тяжелому.



