У МВС повідомили, коли відзвітують про розкриття нападів на активістів

"Я беру на себе відповідальність донести до слідчих органів Національної поліції інформацію про те, що громадськість просить почути звіт по ряду резонансних справ. У разі, якщо слідство дасть згоду на розкриття певного обсягу інформацію по тому чи іншому кримінальному провадженні, за нами взагалі не буде ніяких проблем організувати цей івент", - повідомив Шевченко.



Також Шевченко повідомив, що він донесе до керівництва вимогу громадськості про перенесення справи нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк до Києва. Активісти запевняють, що Херсонська поліція не зможе об’єктивно розслідувати справу через конфлікт інтересів.



Нагадаємо. вчора в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили речовиною, склад якої ще не встановили. Її стан близький до важкого.



