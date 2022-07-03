В МВД сообщили, когда украинцы смогут свободно покупать пистолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. С 2023 года украинцы смогут свободно покупать пистолеты. Соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
"Со следующего года украинцы смогут уже свободно покупать пистолеты. Украинцы дали однозначный ответ о разрешении на свободное владение оружием. 70% из опрошенных поддержали право на свободное его ношение. Подчеркну, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате "Калашникова", - написал Андрусив.
По его словам, министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта.
"Соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени. После этого определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия. Возможно будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет происходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки", - сообщил Андрусив.
Дополнение
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что по результатам опроса в приложении "Дия", 59% украинцев не против того, чтобы можно было иметь оружие для личной защиты.
23 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.