У МВС повідомили, коли українці зможуть вільно купувати пістолети
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. З 2023 року українці зможуть вільно купувати пістолети. Відповідне законодавство буде ухвалено впродовж літа-осені. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"З наступного року українці зможуть вже вільно купувати пістолети. Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова", - написав Андрусів.
За його словами, міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроєкту.
"Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені. Після цього певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї. Можливо будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки", - повідомив Андрусів.
Доповнення
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що за результатами опитування у застосунку "Дія", 59% українців не проти того, щоб можна було мати зброю для особистого захисту.
23 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю.