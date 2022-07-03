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У МВС повідомили, коли українці зможуть вільно купувати пістолети

У МВС повідомили, коли українці зможуть вільно купувати пістолети

Київ • УНН

 • 332797 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. З 2023 року українці зможуть вільно купувати пістолети. Відповідне законодавство буде ухвалено впродовж літа-осені. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

"З наступного року українці зможуть вже вільно купувати пістолети. Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова", - написав Андрусів.

За його словами, міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроєкту.

"Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені. Після цього певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї. Можливо будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки", - повідомив Андрусів.

Доповнення

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що за результатами опитування у застосунку "Дія", 59% українців не проти того, щоб можна було мати зброю для особистого захисту.

23 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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