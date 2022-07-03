У МВС повідомили, коли українці зможуть вільно купувати пістолети

Деталі

"З наступного року українці зможуть вже вільно купувати пістолети. Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова", - написав Андрусів.

За його словами, міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроєкту.

"Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені. Після цього певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї. Можливо будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки", - повідомив Андрусів.

Доповнення

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що за результатами опитування у застосунку "Дія", 59% українців не проти того, щоб можна було мати зброю для особистого захисту.

23 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю.