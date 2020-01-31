У МВФ считают, что сейчас преждевременно давать оценку влиянию коронавируса на экономику Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Международный валютный фонд заявил в четверг, что он пристально следит за вспышкой коронавируса в Китае, но еще слишком рано оценивать потенциальное экономическое влияние вируса, на фоне которого туризм и торговля по всей стране были прекращены, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, официальный представитель МВФ Джерри Райс на брифинге заявил, что прямое влияние на потребительский и предпринимательский спрос был наиболее сильным в провинции Хубэй, эпицентре вспышки, и степень воздействия зависит от того, насколько быстро вирус стихнет.
Райс добавил, что Китай довольно бюджетно-финансовых возможностей, чтобы поддержать свою экономику в условиях кризиса при необходимости, и обеспечить доступ домохозяйств и предприятий к кредитам.
Напомним, по состоянию на 31 января, число погибших в результате заражения коронавируса в Китае достигло 213 человек.
Как сообщалось в УНН, ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.