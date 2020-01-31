У МВФ вважають, що наразі передчасно давати оцінку впливу коронавірусу на економіку Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міжнародний валютний фонд заявив в четвер, що він пильно стежить за спалахом коронавируса в Китаї, але ще занадто рано оцінювати потенційне економічне вплив вірусу, на тлі якого туризм і торгівля по всій країні були припинені, передає УНН із посиланням на Reuters.
Так, офіційний представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу заявив, що прямий вплив на споживчий і підприємницький попит був найбільш сильним в провінції Хубей, епіцентрі спалаху, і ступінь впливу залежить від того, наскільки швидко вірус стихне.
Райс додав, що Китай має досить бюджетно-фінансових можливостей, щоб підтримати свою економіку в разі кризи при необхідності, і забезпечити доступ домогосподарств і підприємств до кредитів.
Нагадаємо, станом на 31 січня, кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом у Китаї досягла 213 осіб.
Як повідомлялося в УНН, ВООЗ визнала міжнародною надзвичайною ситуацією поширення коронавірусу нового типу в Китаї.