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У МВФ вважають, що наразі передчасно давати оцінку впливу коронавірусу на економіку Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Міжнародний валютний фонд заявив в четвер, що він пильно стежить за спалахом коронавируса в Китаї, але ще занадто рано оцінювати потенційне економічне вплив вірусу, на тлі якого туризм і торгівля по всій країні були припинені, передає УНН із посиланням на Reuters.

У МВФ вважають, що наразі передчасно давати оцінку впливу коронавірусу на економіку Китаю

Так, офіційний представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу заявив, що прямий вплив на споживчий і підприємницький попит був найбільш сильним в провінції Хубей, епіцентрі спалаху, і ступінь впливу залежить від того, наскільки швидко вірус стихне.
Райс додав, що Китай має досить бюджетно-фінансових можливостей, щоб підтримати свою економіку в разі кризи при необхідності, і забезпечити доступ домогосподарств і підприємств до кредитів.

Нагадаємо, станом на 31 січня, кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом у Китаї досягла 213 осіб.

Як повідомлялося в УНН, ВООЗ визнала міжнародною надзвичайною ситуацією поширення коронавірусу нового типу в Китаї.

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