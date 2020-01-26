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В МВФ ожидают на вступление Болгарии в еврозону в 2023 году

Киев • УНН

 • 16508 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Планы Болгарии войти в еврозону в 2023 году "вполне предсказуемы" и в МВФ видят положительную динамику страны в этом процессе. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в воскресенье, 26 января, передает Reuters, информирует УНН.

В МВФ ожидают на вступление Болгарии в еврозону в 2023 году

Отмечается, что Болгария, которая является членом Европейского Союза с 2007 года, надеется до конца апреля присоединиться к предшественнику членства в еврозоне, механизму обменного курса ERM-2 и принять евро в 2023 году.

"Мои ожидания заключаются в том, что планы по вступлению Болгарии в еврозону состоятся именно так, как задекларировано", - заявила Кристалина Георгиева.

"Конечно, не говори "гоп", пока не перепрыгнешь, но все выглядит очень хорошо", - сказала она.

Георгиева сказала, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард "очень положительно воспринимает" болгарское желание к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что, "кажется, скоро в моей зале, где проходят встречи еврозоны, будут говорить по-болгарски".

Георгиева, которая имеет болгарское происхождение, заявила, что вступление в еврозону будет полезным для страны и обеспечит ее денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.

Как сообщалось ранее в УНН, в июле прошлого года еще две страны выразили желание перейти на евро.

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