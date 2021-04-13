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В Минздраве продолжают исправлять последствия провалов с закупками ГП "Медзакупки"

В Минздраве продолжают исправлять последствия провалов с закупками ГП "Медзакупки"

Киев  •  УНН

 • 16375 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова в своем Facebook сообщила о том, что Минздрав продолжает исправлять ситуацию с провалами закупок одного известного государственного предприятия, передает УНН.

Цитата:

"Мечтаю о том, что наступит день, когда не придется месяцами тушить пожары, а взамен полноценно проводить реформу системы здравоохранения, заботиться о врачах, обеспечить пациентов необходимыми лекарствами. Потому этот пост не о закупках. Он о людях и их жизни", - написала она.

В частности Шаталова опубликовала девять жизненно критических направлений, по которым исправлялась ситуация с закупками:

1. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Провалено закупку 73 позиций.

Статус Минздрава на сегодня: 28 позиций уже закуплено и распределено - на сумму 53,1 млн грн; 13 позиций законтрактовано - на сумму 24,4 млн грн (поставка в июне); 34 позиции на сумму 62,3 млн грн сейчас в торгах;

2. ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ

Провалено закупку 26-ти жизненно номенклатурных позиций.

Минздрав дополнительно распределил средства в сумме 42,1 млн грн, из которых 6 номинальных позиций на 7,9 млн грн уже закуплено и развезено, 22 на сумму 21,5 млн грн законтрактовано, ожидаем поставок, 5 позиций на 6,9 млн грн - в торгах (6,9 млн грн). Еще 12 номинальных позиций на 62 млн грн дополнительной закупки - также в торгах;

3. АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ

Провалено закупку лекарств по 11 позициям этого направления.

Минздрав срочно заключил контракты на поставку препаратов по 4-м позициям на сумму 75,2 млн грн. Первую поставку ждем в течение ближайших двух недель;

4. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Все помнят январскую опасность дефицита сурфактанта в Украине из-за провала закупок.

На сегодня потребность обеспечена. На 15 млн грн закуплено и распределено 1557 флаконов, дополнительно проводим закупку 3000 флаконов на 28,9 млн грн;

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2020 году закупку лекарств по этому направлению также провалено.

Сейчас проводится закупка Фолитропина и Хорионического гонадотропина - каждого препарата более 1700 флаконов;

6. КРОВОТЕЧЕНИЯ

Закупки-2020 провалены.

Закупаем протромбина комплексы в количестве 1075 флаконов. Организация UNDP Ukraine/ПРООН в Украине проводит торги по этому направлению, как и по некоторым другим, за что им большая благодарность;

7. РАССЕЯНЫЙ СКЛЕРОЗ и 8. СКРИНИНГ

Закупки 2020 Митоксантрона и тест-бланков для забора крови было провалено.

Обеспечили дополнительную закупку до 100% потребности;

9. ИДИОПАТИЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ ДИСТОНИЯ

По этому направлению провалено закупки.

Минздрав учел закупку нейростимулирующих систем для глубинной стимуляции мозга за средства государственного бюджета 2021 года.

Дополнение

Напомним, Минздрав обвиняет государственное предприятие "Медзакупки" в срыве госзакупок жизненно важных медпрепаратов почти на 1 млрд грн.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Министерство здравоохранения по итогам 2020 года считает неэффективной деятельность ГП "Медзакупки", ведь оно провалило 103 тендера на закупку лекарств.

Глобальный фонд по борьбе с туберкулезом и СПИДом также обеспокоен деятельностью украинской госкомпании "Медзакупки Украины".

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