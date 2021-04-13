У МОЗ продовжують виправляти наслідки провалів із закупівлями ДП "Медзакупівлі"

ukru
17:51 • 100124 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 130880 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 111653 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 129548 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145179 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166951 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199303 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 306677 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192625 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181601 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 121708 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 130403 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 143554 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 156269 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 122478 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 110085 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 306681 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 241880 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335674 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329293 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 59116 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108650 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109579 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106638 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119998 перегляди
Актуальне
У МОЗ продовжують виправляти наслідки провалів із закупівлями ДП "Медзакупівлі"

У МОЗ продовжують виправляти наслідки провалів із закупівлями ДП "Медзакупівлі"

Київ • УНН

 • 16380 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Заступник міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова у своєму Facebook повідомила про те, що МОЗ продовжує виправляти ситуацію із провалами закупівель одного відомого державного підприємства, передає УНН.

Цитата:

“Мрію про те, що настане день, коли не доведеться місяцями гасити пожежі, а натомість повноцінно проводити реформу системи охорони здоров’я, піклуватись про лікарів, забезпечити пацієнтів необхідними ліками. Бо цей пост не про закупівлі. Він про людей і їх життя”, — написала вона.

Зокрема Шаталова опублікувала дев’ять життєво критичних напрямків, по яких виправлялась ситуація з закупівлями:

1. СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Провалено закупівлю 73 позицій.

Статус МОЗ на сьогодні: 28 позицій вже закуплено та розподілено — на суму 53,1 млн грн; 13 позицій законтрактовано — на суму 24,4 млн грн (поставка у червні); 34 позиції на суму 62,3 млн грн зараз у торгах;

2. ДИТЯЧА ОНКОЛОГІЯ

Провалено закупівлю 26-ти життєвонеобхідних номенклатурних позицій.

МОЗ додатково розподілив кошти у сумі 42,1 млн грн, з яких 6 номінальних позицій на 7,9 млн грн уже закуплено та розвезено, 22-і на суму 21,5 млн грн законтрактовано, очікуємо поставок, 5 позицій на 6,9 млн грн — у торгах (6,9 млн грн). Ще 12 номінальних позицій на 62 млн грн додаткової закупівлі — також в торгах;

3. АНТИРЕТРОВІРУСНА ТЕРАПІЯ

Провалено закупівлю ліків за 11-ма позиціями цього напрямку.

МОЗ терміново уклало контракти на поставку препаратів за 4-ма позиціями на суму 75,2 млн грн. Першу поставку чекаємо протягом найближчих двох тижнів;

4. ДИХАЛЬНІ РОЗЛАДИ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Усі пам‘ятають січневу небезпеку дефіциту сурфактантів в Україні через провал закупівель.

На сьогодні потребу забезпечено. За 15 млн грн закуплено та розподілено 1557 флаконів, додатково проводимо закупівлю 3000 флаконів за 28,9 млн грн;

5. ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У 2020 році закупівлю ліків за цим напрямком також провалено.

Зараз проводиться закупівля Фолітропіну та Хоріонічного гонадотропіну — кожного препарату понад 1700 флаконів;

6. КРОВОТЕЧІ

Закупівлі-2020 провалено.

Закуповуємо протромбінові комплекси у кількості 1075 флаконів. Організація UNDP Ukraine/ПРООН в Україні проводить торги за цим напрямком, як і за деякими іншими, за що їм велика вдячність;

7. РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ та 8. СКРИНІНГ

Закупівлю 2020 Мітоксантрону та тест-бланків для забору крові було провалено.

Забезпечили додаткову закупівлю до 100% потреби;

9. ІДІОПАТИЧНА СІМЕЙНА ДИСТОНІЯ

За цим напрямом провалено закупівлю.

МОЗ врахувало закупівлю нейростимулюючих систем для глибинної стимуляції мозку за кошти державного бюджету 2021 року.

Доповнення

Нагадаємо, МОЗ звинувачує державне підприємство “Медзакупівлі” у зриві держзакупівель життєво важливих медпрепаратів майже на 1 млрд грн.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров’я за підсумками 2020 року вважає неефективною діяльність ДП “Медзакупівлі”, адже воно провалило 103 тендери на закупівлю ліків.

Глобальний фонд з боротьби з туберкульозом і СНІДом також стурбований діяльністю української держкомпанії “Медзакупівлі України”. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами