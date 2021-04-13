У МОЗ продовжують виправляти наслідки провалів із закупівлями ДП "Медзакупівлі"

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“Мрію про те, що настане день, коли не доведеться місяцями гасити пожежі, а натомість повноцінно проводити реформу системи охорони здоров’я, піклуватись про лікарів, забезпечити пацієнтів необхідними ліками. Бо цей пост не про закупівлі. Він про людей і їх життя”, — написала вона.

Зокрема Шаталова опублікувала дев’ять життєво критичних напрямків, по яких виправлялась ситуація з закупівлями:

1. СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Провалено закупівлю 73 позицій.

Статус МОЗ на сьогодні: 28 позицій вже закуплено та розподілено — на суму 53,1 млн грн; 13 позицій законтрактовано — на суму 24,4 млн грн (поставка у червні); 34 позиції на суму 62,3 млн грн зараз у торгах;

2. ДИТЯЧА ОНКОЛОГІЯ

Провалено закупівлю 26-ти життєвонеобхідних номенклатурних позицій.

МОЗ додатково розподілив кошти у сумі 42,1 млн грн, з яких 6 номінальних позицій на 7,9 млн грн уже закуплено та розвезено, 22-і на суму 21,5 млн грн законтрактовано, очікуємо поставок, 5 позицій на 6,9 млн грн — у торгах (6,9 млн грн). Ще 12 номінальних позицій на 62 млн грн додаткової закупівлі — також в торгах;

3. АНТИРЕТРОВІРУСНА ТЕРАПІЯ

Провалено закупівлю ліків за 11-ма позиціями цього напрямку.

МОЗ терміново уклало контракти на поставку препаратів за 4-ма позиціями на суму 75,2 млн грн. Першу поставку чекаємо протягом найближчих двох тижнів;

4. ДИХАЛЬНІ РОЗЛАДИ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Усі пам‘ятають січневу небезпеку дефіциту сурфактантів в Україні через провал закупівель.

На сьогодні потребу забезпечено. За 15 млн грн закуплено та розподілено 1557 флаконів, додатково проводимо закупівлю 3000 флаконів за 28,9 млн грн;

5. ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У 2020 році закупівлю ліків за цим напрямком також провалено.

Зараз проводиться закупівля Фолітропіну та Хоріонічного гонадотропіну — кожного препарату понад 1700 флаконів;

6. КРОВОТЕЧІ

Закупівлі-2020 провалено.

Закуповуємо протромбінові комплекси у кількості 1075 флаконів. Організація UNDP Ukraine/ПРООН в Україні проводить торги за цим напрямком, як і за деякими іншими, за що їм велика вдячність;

7. РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ та 8. СКРИНІНГ

Закупівлю 2020 Мітоксантрону та тест-бланків для забору крові було провалено.

Забезпечили додаткову закупівлю до 100% потреби;

9. ІДІОПАТИЧНА СІМЕЙНА ДИСТОНІЯ

За цим напрямом провалено закупівлю.

МОЗ врахувало закупівлю нейростимулюючих систем для глибинної стимуляції мозку за кошти державного бюджету 2021 року.

Доповнення

Нагадаємо, МОЗ звинувачує державне підприємство “Медзакупівлі” у зриві держзакупівель життєво важливих медпрепаратів майже на 1 млрд грн.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров’я за підсумками 2020 року вважає неефективною діяльність ДП “Медзакупівлі”, адже воно провалило 103 тендери на закупівлю ліків.

Глобальний фонд з боротьби з туберкульозом і СНІДом також стурбований діяльністю української держкомпанії “Медзакупівлі України”.