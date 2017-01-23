В Минздраве пообещали деньги на лечение больных за рубежом

"Благодаря этому, уже к концу марта мы получим всю годовую сумму для отправки больных за границу", - пообещали в Минздраве.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время медицинский департамент Минздрава проводит экстренное заседание, на котором, в частности, уточняются списки пациентов на отправку, выясняется состояние пациентов в списке.

В то же время, в Минздраве отметили, что приложат максимум усилий, чтобы уже в понедельник Комиссия могла приняты все необходимые решения и подписать документы, которые позволят воспользоваться перечисленными средствами.

"Министерство здравоохранения и министерство финансов работают совместно и слаженно для того, чтобы обеспечить поддержку и помощь государства для тех, кто ее критически нуждается", - сообщили в Минздраве.

Заметим, что несмотря на такую заботу о здоровье своих граждан МЗ недавно отказалось поддержать социальную инициативу медицинского центра "Клиника Спиженко" бесплатно пролечить онкобольных украинских пациентов.

Так, в ноябре Клиника обратилась в профильное министерство с инициативой и готовностью на безвозмездной основе предоставить онкологическое лечение гражданам, которые стояли в очереди на получение государственного финансирования.

В своем ответе на обращение "Клиники Спиженко" заместитель главы Минздрава Александр Линчевский написал, что в целом ведомство не против помощи больным украинцам, но делать ничего для этого не будет, потому что "не может влиять на процесс принятия решения врачом" и не владеет информацией об онкобольных пациентах. "Минздрав не является распорядителем персональных данных онкобольных пациентов", - говорится в письме.

Хотя, как известно, Клиника Спиженко не предлагала МЗ влиять на решение врача, а тем более разглашать персональные данные больных.

Врачи Клиники только предложило МОЗ направить к ним на бесплатное лечение пациентов, которым очень нужна была помощь и которые не могли себе позволить долго стоять в очереди на средства от государства.

Нардеп О.Мусий по этому поводу отметил, что предложение Клиники Спиженко бесплатно пролечить онкобольных игнорируется МЗ из-за отсутствия специалистов .

В НАМН выразили удивлениея отсутствием реакции Минздрава на предложение "Клиники Спиженко" бесплатно пролечить онкобольных украинцев .

По словам нардепа И.Шурмы, то, что руководство Министерства здравоохранения до сих пор не отреагировало на готовность медицинского центра "Клиника Спиженко" бесплатно оказать помощь онкологическим больным пациентам можно объяснить тем, что кому-то выгодно отправлять украинцев на лечение за границу, или не компетентностью и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.