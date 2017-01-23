У МОЗ пообіцяли гроші на лікування хворих закордоном

“Завдяки цьому, уже до кінця березня ми матимемо усю річну суму для відправлення хворих за кордон”, — пообіцяли у МОЗ.

За даними прес-служби відомства, наразі медичний департамент МОЗ проводить екстрене засідання, на якому, зокрема, уточнюються списки пацієнтів на відправлення, з'ясовується стан пацієнтів у списку.

Водночас, у МОЗ зазначили, що докладуть максимум зусиль, аби уже в понеділок Комісія могла прийняті усі потрібні рішення та підписати документи, які дозволять скористатися перерахованими коштами.

“Міністерство охорони здоров’я та міністерство фінансів працюють спільно та злагоджено для того, щоб забезпечити підтримку та допомогу держави для тих, хто її критично потребує”, — повідомили у МОЗ.

Зауважимо, що попри таке піклування про здоров’я своїх громадян МОЗ нещодавно відмовилося підтримати соціальну ініціативу медичного центру “Клініка Спіженко” безплатно пролікувати онкохворих українських пацієнтів.

Так, у листопаді Клініка звернулася до профільного міністерства з ініціативою та готовністю на безоплатні основі надати онкологічне лікування громадянам, які стояли в черзі на отримання державного фінансування.

У своїй відповіді на звернення “Клініки Спіженко” заступник міністра МОЗ Олександр Лінчевський написав, що в цілому відомство не проти допомоги хворим українцям, але робити нічого для цього не буде, бо ,"не може впливати на процес прийняття рішення лікарем" та не володіє інформацією про онхворих пацієнтів. “МОЗ не є розпорядником персональних даних онкохворих пацієнтів” — сказано в листі.

Хоча, як відомо, Клініка Спіженко не пропонувала МОЗ впливати на рішення лікаря, а тим паче розголошувати персональні дані хворих.

Лікарі Клініки лише запропонувало МОЗ скерувати до них на безплатне лікування пацієнтів, яким конче була потрібна допомога і які не могли собі дозволити довго стояти в черзі на кошти від держави.

Нардеп О.Мусій з цього приводу зазначив, що пропозиція Клініки Спіженко безкоштовно пролікувати онкохворих ігнорується МОЗ через відсутність фахівців.

У НАМН висловили здиування відсутністю реакції МОЗ на пропозицію “Клініки Спіженко” безплатно пролікувати онкохворих українців.

За словами нардепа І.Шурми, те, що керівництво Міністерства охорони здоров’я досі не відреагувало на готовність медичного центру “Клініка Спіженко” безкоштовно надати допомогу онкологічно хворим пацієнтам можна пояснити тим, що комусь вигідно відправляти українців на лікування за кордон, або ж не компетентністю в.о міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.