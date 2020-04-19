В Минздраве дали советы киевлянам, как защититься от смога
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Киеве зафиксировано уменьшение смога, возникшего в связи с пожарами в Житомирской области, в то же время, жителям столицы следует избегать долгого пребывания на воздухе. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы уже чувствуем уменьшение этого смога в Киеве, потому что изменилось направление ветра. Но все равно, есть несколько советов от Минздрава. Прежде всего, ходить меньше на воздух, особенно в утренние часы, плотно закрывать окна для того, чтобы не проникал смог в помещения", - сказал министр.
Напомним, по состоянию на 7:00 19 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянской, Парешивського, Дитятковського и Денисовецького лесничеств.