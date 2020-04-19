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У МОЗ дали поради киянам, як захиститись від смогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Києві зафіксовано зменшення смогу, що виник у зв’язку з пожежами на Житомирщині, водночас, мешканцям столиці слід уникати довгого перебування на повітрі. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми вже відчуваємо зменшення цього смогу у Києві, тому що змінився напрямок вітру. Але все рівно, є декілька порад від МОЗ. Перш за все, виходити менше на повітря, особливо в ранковий час, щільно зачиняти вікна для того, щоб не проникав смог до помешкання", - сказав міністр.

Нагадаємо, станом на 7:00 19 квітня, у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. 

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