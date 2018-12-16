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В Москве задержали участников “собрания граждан, возмущенных действиями власти”

Киев • УНН

 • 11889 просмотра

КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Москве возле здания ФСБ на Лубянке проходит “Собрание граждан, возмущенных действиями власти”. Как сообщают российские СМИ, силовики задержали несколько человек, передаёт УНН.

В Москве задержали участников “собрания граждан, возмущенных действиями власти”

Так, по информации “Новой Газеты”, как минимум один участник акции был задержан правоохранителями. В то же время, по словам участников акции, задержаны приблизительно восемь-девять человек.

Как сообщает издание, на акции собрались приблизительно 50 человек, а рядом с местом ее проведения стоят автозаки. На нее пришли члены движения SERB, также присутствуют активисты “Национально-освободительного движения” (НОД), которые толкают участников акции.

В свою очередь, портал “МБХ Медиа” сообщает, что на Лубянской площади задержаны пять участников акции.

“На Лубянке продолжаются задержания. Радикалов из SERB полиция по-прежнему не трогает”, — передаёт портал.

По словам организаторов акции, 16 декабря должен был состояться “Марш за мир. Против насилия”, посвященный антивоенной теме и произволу силовиков внутри страны. Но власти не согласовали акцию, и заблаговременно арестовали одного из ее организаторов — правозащитника Льва Пономарева, фактически сорвав, таким образом, мероприятие, пишет “Эхо Москвы”.

На Лубянке продолжаются задержания. Радикалов из SERB полиция по-прежнему не трогает. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/46wJMbIc5Y

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 16 грудня 2018 р.

Инициативной группой гражданских активистов было решено провести собрание и обсудить текущую общественно-политическую ситуацию. Группа активистов соберется около здания ФСБ на Лубянской площади, где по очереди будет высказываться в режиме свободного микрофона”, — сообщиг изданию ранее один из организаторов, Еланчик.

В частности, по его словам, активисты собирались обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в Керченском проливе, “с военными приготовлениями”, ситуацию с “произволом силовых структур”, с применением пыток, провокаций и т.д.

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