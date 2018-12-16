В Москве задержали участников “собрания граждан, возмущенных действиями власти”
Киев • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Москве возле здания ФСБ на Лубянке проходит “Собрание граждан, возмущенных действиями власти”. Как сообщают российские СМИ, силовики задержали несколько человек, передаёт УНН.
Так, по информации “Новой Газеты”, как минимум один участник акции был задержан правоохранителями. В то же время, по словам участников акции, задержаны приблизительно восемь-девять человек.
Как сообщает издание, на акции собрались приблизительно 50 человек, а рядом с местом ее проведения стоят автозаки. На нее пришли члены движения SERB, также присутствуют активисты “Национально-освободительного движения” (НОД), которые толкают участников акции.
В свою очередь, портал “МБХ Медиа” сообщает, что на Лубянской площади задержаны пять участников акции.
“На Лубянке продолжаются задержания. Радикалов из SERB полиция по-прежнему не трогает”, — передаёт портал.
По словам организаторов акции, 16 декабря должен был состояться “Марш за мир. Против насилия”, посвященный антивоенной теме и произволу силовиков внутри страны. Но власти не согласовали акцию, и заблаговременно арестовали одного из ее организаторов — правозащитника Льва Пономарева, фактически сорвав, таким образом, мероприятие, пишет “Эхо Москвы”.
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На Лубянке продолжаются задержания. Радикалов из SERB полиция по-прежнему не трогает. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/46wJMbIc5Y— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 16 грудня 2018 р.
Инициативной группой гражданских активистов было решено провести собрание и обсудить текущую общественно-политическую ситуацию. Группа активистов соберется около здания ФСБ на Лубянской площади, где по очереди будет высказываться в режиме свободного микрофона”, — сообщиг изданию ранее один из организаторов, Еланчик.
В частности, по его словам, активисты собирались обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в Керченском проливе, “с военными приготовлениями”, ситуацию с “произволом силовых структур”, с применением пыток, провокаций и т.д.