У Москві затримали учасників “зборів громадян, обурених діями влади”

$41.400.13
45.840.29
ukru
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
05:00 • 6816 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 35898 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 74173 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 60951 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 75891 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91754 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86922 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173202 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100298 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72650 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.3м/с
64%
Популярнi новини

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 11156 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 17733 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 6420 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 9250 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 16631 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 6790 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173198 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330306 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263552 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374379 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 35878 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16494 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21697 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27558 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48393 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Москві затримали учасників “зборів громадян, обурених діями влади”

Київ • УНН

 • 11889 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Москві біля будівлі ФСБ на Луб’янці відбуваються “Збори громадян, обурених діями влади”. Як повідомляють російські ЗМІ, силовики затримали кілька людей, передає УНН.

У Москві затримали учасників “зборів громадян, обурених діями влади”

Так, за інформацією “Нової Газети”, як мінімум один учасник акції був затриманий правоохоронцями. У той же час, за словами учасників акції, затримані приблизно вісім-дев’ять осіб.

Як повідомляє видання, на акції зібралися приблизно 50 чоловік, а поруч з місцем її проведення стоять автозаки. На акцію прийшли члени руху SERB, також присутні активісти “Національно-визвольного руху” (НОД), які штовхають учасників акції.

У свою чергу, портал “МБХ Медіа” повідомляє, що на Луб’янській площі затримано п’ятьох учасників акції.

“На Луб’янці тривають затримання. Радикалів з SERB поліція як і раніше не чіпає”, - передає портал.

За словами організаторів акції, 16 грудня мав відбутися “Марш за мир. Проти насильства”, присвячений антивоєнній темі і сваволі силовиків всередині країни. Але влада не погодила акцію, і завчасно заарештували одного з її організаторів — правозахисника Льва Пономарьова, фактично зірвавши, таким чином, захід, пише “Ехо Москви”.

На Лубянке продолжаются задержания. Радикалов из SERB полиция по-прежнему не трогает. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/46wJMbIc5Y

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 16 грудня 2018 р.

“Ініціативною групою громадських активістів було вирішено провести збори і обговорити поточну суспільно-політичну ситуацію. Група активістів збереться біля будівлі ФСБ на Луб’янській площі, де по черзі буде висловлюватися в режимі вільного мікрофона”, - сообщіг виданню раніше один з організаторів, Єланчик.

Зокрема, за його словами, активісти збиралися обговорюватися питання, пов’язані з ситуацією в Керченській протоці, “з військовими приготуваннями”, ситуацію з “свавіллям силових структур”, із застосуванням тортур, провокацій і т.д.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.62