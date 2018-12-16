У Москві затримали учасників “зборів громадян, обурених діями влади”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Москві біля будівлі ФСБ на Луб’янці відбуваються “Збори громадян, обурених діями влади”. Як повідомляють російські ЗМІ, силовики затримали кілька людей, передає УНН.
Так, за інформацією “Нової Газети”, як мінімум один учасник акції був затриманий правоохоронцями. У той же час, за словами учасників акції, затримані приблизно вісім-дев’ять осіб.
Як повідомляє видання, на акції зібралися приблизно 50 чоловік, а поруч з місцем її проведення стоять автозаки. На акцію прийшли члени руху SERB, також присутні активісти “Національно-визвольного руху” (НОД), які штовхають учасників акції.
У свою чергу, портал “МБХ Медіа” повідомляє, що на Луб’янській площі затримано п’ятьох учасників акції.
“На Луб’янці тривають затримання. Радикалів з SERB поліція як і раніше не чіпає”, - передає портал.
За словами організаторів акції, 16 грудня мав відбутися “Марш за мир. Проти насильства”, присвячений антивоєнній темі і сваволі силовиків всередині країни. Але влада не погодила акцію, і завчасно заарештували одного з її організаторів — правозахисника Льва Пономарьова, фактично зірвавши, таким чином, захід, пише “Ехо Москви”.
На Лубянке продолжаются задержания. Радикалов из SERB полиция по-прежнему не трогает. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/46wJMbIc5Y— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 16 грудня 2018 р.
“Ініціативною групою громадських активістів було вирішено провести збори і обговорити поточну суспільно-політичну ситуацію. Група активістів збереться біля будівлі ФСБ на Луб’янській площі, де по черзі буде висловлюватися в режимі вільного мікрофона”, - сообщіг виданню раніше один з організаторів, Єланчик.
Зокрема, за його словами, активісти збиралися обговорюватися питання, пов’язані з ситуацією в Керченській протоці, “з військовими приготуваннями”, ситуацію з “свавіллям силових структур”, із застосуванням тортур, провокацій і т.д.