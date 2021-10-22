В Москве ветер "сдул" часть лесов и повредил стену Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Москве сильный ветер повредил стену Кремля - "сдул" леса и сорвал один зубец из крепости, передает УНН со ссылкой на Telegram канал Baza.
Детали
По данным Baza, ураган атаковал Красную площадь - ветер "сдул" с кремлевской стены установленные для реставрации леса и захватил один зубец.
Telegram-канал Mash отметил, что ветер пытался повторить достижение Наполеона.
"Ветер в Москве силен настолько, что пытается повторить достижение Наполеона и взять Кремль. Пока удалось сорвать один зубец из крепости. Следим за развитием событий.
Стихия сорвала установленные на стене леса, которые и повлекли за собой часть архитектурного ансамбля", - говорится в сообщении.