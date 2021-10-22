У Москві вітер "здув" частину риштування і пошкодив стіну Кремля

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За даними Baza, ураган атакував Красну площу — вітер “здув” з кремлівської стіни встановлені для реставрації риштування і прихопив один зубець.

Telegram-канал Mash відзначив, що вітер намагався повторити досягнення Наполеона.

“Вітер у Москві сильний настільки, що намагається повторити досягнення Наполеона і взяти Кремль. Поки що вдалося зірвати один зубець з фортеці. Стежимо за розвитком подій.

Стихія зірвала встановлені на стіні риштування, які і потягнули за собою частину архітектурного ансамблю”, — йдеться у повідомленні.