В Москве с "Булгаковского дома" украли кота Бегемота

"Сегодня, 1 августа, с ул. Большая Садовая, д. 10 неизвестной женщиной был украден кот Бегемот, штатный сотрудник музея-театра "Булгаковский дом", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, Бегемот живет при музее с 2005 года.

"Он находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание. Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около 6 кг, характер строгий", - сообщили изданию в музее.

Напомним, в Одессе неизвестные похитили скульптуру "кота Жванецкого".