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У Москві із "Булгаківського дому" вкрали кота Бегемота

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Москві невідома жінка викрала штатного співробітника музею-театру “Булгаківський дім” — кота Бегемота, передає УНН із посиланням на агентство “Москва”.

“Сьогодні, 1 серпня, з вул. Велика Садова, д. 10 невідомою жінкою був вкрадений кіт Бегемот, штатний співробітник музею-театру “Булгаківський дім”, — йдеться у повідомленні.

Як пише видання, Бегемот живе при музеї з 2005 року.

“Він знаходиться під наглядом власного лікаря і стиліста, а також отримує спеціальне харчування. Особливі прикмети: чорний пухнастий кіт, помісь сибірської і перської порід, нашийник з "адресником" у вигляді кісточки, вага близько 6 кг, характер суворий”, - повідомили виданню у музеї.

Нагадаємо, в Одесі невідомі викрали скульптуру "кота Жванецького".

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