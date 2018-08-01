У Москві із "Булгаківського дому" вкрали кота Бегемота
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Москві невідома жінка викрала штатного співробітника музею-театру “Булгаківський дім” — кота Бегемота, передає УНН із посиланням на агентство “Москва”.
“Сьогодні, 1 серпня, з вул. Велика Садова, д. 10 невідомою жінкою був вкрадений кіт Бегемот, штатний співробітник музею-театру “Булгаківський дім”, — йдеться у повідомленні.
Як пише видання, Бегемот живе при музеї з 2005 року.
“Він знаходиться під наглядом власного лікаря і стиліста, а також отримує спеціальне харчування. Особливі прикмети: чорний пухнастий кіт, помісь сибірської і перської порід, нашийник з "адресником" у вигляді кісточки, вага близько 6 кг, характер суворий”, - повідомили виданню у музеї.
Нагадаємо, в Одесі невідомі викрали скульптуру "кота Жванецького".