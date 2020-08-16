В Москве мужчина разгромил лабораторию для сдачи теста на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Мужчина разгромил лабораторию для сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции, расположенную на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка полиции российской столицы, передает УНН.
Инцидент произошел в клинике на Новочеркасском бульваре, где мужчина устроил конфликт с медработниками. В результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему вызвали бригаду специализированной медпомощи.
Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, впоследствии мужчину доставили в больницу.
По информации Telegram-канала Mash, инцидент произошел в лаборатории “Гемотест”. На видеозаписи, которую публикует Mash видно, что в процедурном кабинете, предназначенном для сдачи анализов, перевернуты стол и урна, а также разбросаны вещи. При этом врачи и медсестры попытались вызвать охрану.
Отмечается, что нападавший растолкал толпу и ворвался в клинику и со словами: “коронавируса нет”. В настоящее время клинику закрыли, ведутся поиски нападавшего.